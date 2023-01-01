Психотрюки. 69 приемов в общении, которым не учат в школе. Игорь Рызов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Психотрюки – это простые приемы, которые помогают поставить хама на место, защитить личные границы, выиграть в споре, договориться о выгодных условиях сделки или убедить себя не сдаваться на пути к цели. Не важно, какой у вас опыт самоконтроля и переговоров, прелесть психотрюков в том, что они �работают в любом случае и требуют минимум тренировки. Автор этой книги – Игорь Рызов – ведущий эксперт по переговорам, автор четырех бестселлеров, дважды победитель премии «Деловая книга года». Он предлагает 69 психотрюков для: •



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