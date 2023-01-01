Психотехники развития уверенности в себе, удачливости, эксклюзивности. Игорь Вагин
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Психотехники развития уверенности в себе, удачливости, эксклюзивности. Игорь Вагин

Психотехники развития уверенности в себе, удачливости, эксклюзивности. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие123 мин12+
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Сюжет

Известный врач-психотерапевт, бизнес-тренер, кандидат медицинских наук Игорь Вагин предлагает специальные комплексы упражнений – психотехники – эффективные психотерапевтические методики, которые позволят Вам контролировать свое эмоциональное состояние.

Психотехники развития уверенности в себе, удачливости, эксклюзивности слушать на видеосервисе Wink.

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