Психотехники развития уверенности в себе, удачливости, эксклюзивности. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Известный врач-психотерапевт, бизнес-тренер, кандидат медицинских наук Игорь Вагин предлагает специальные комплексы упражнений – психотехники – эффективные психотерапевтические методики, которые позволят Вам контролировать свое эмоциональное состояние.



Психотехники развития уверенности в себе, удачливости, эксклюзивности слушать на видеосервисе Wink.