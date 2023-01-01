WinkАудиокнигиПсихотехники развития уверенности в себе, удачливости, эксклюзивности. Игорь Вагин
Психотехники развития уверенности в себе, удачливости, эксклюзивности. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие123 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Известный врач-психотерапевт, бизнес-тренер, кандидат медицинских наук Игорь Вагин предлагает специальные комплексы упражнений – психотехники – эффективные психотерапевтические методики, которые позволят Вам контролировать свое эмоциональное состояние.
Психотехники развития уверенности в себе, удачливости, эксклюзивности слушать на видеосервисе Wink.