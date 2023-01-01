Психотехники особых коммуникаций. Александра Козлова,Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предупрежден, значит – вооружен! Самый лучший анонс содержания данной книги отражается в метафоре «Либо играешь ты, либо играют тебя». Очень часто у людей после такой информации портится настроение, так как они начинают понимать реальные правила игры, по которым могут сыграть и с ними в том числе. А кто-то узнает в описываемых технологиях ситуации из собственной жизни. Миссия данной аудиокниги – усилить вашу личную защищенность. Понимая правила игры проще с ними работать...



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