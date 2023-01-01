Психология злодея. Граф Алексей Андреевич Аракчеев. Владимир Чиж (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представляемая книга – едва ли не единственный опыт психоаналитического исследования злодейства, карьеризма и властолюбия. Автор представил своего рода политтехнологический анализ жизни и стремительной карьеры графа А.А.Аракчеева, который сумел стать временщиком при дворах Павла I и Александра I, фактически сосредоточив в своих руках руководство Государственным советом, Комитетом министров и собственной его императорского величества канцелярией. Как показывает автор, Аракчееву была свойственна психология раба, прогибающегося перед сильными мира сего и уничтожающего тех, кто ниже его. Раба, жестокости которого не было равных среди соотечественников.



Психология злодея слушать на видеосервисе Wink.