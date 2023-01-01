Психология выживания в современной России. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что такое «феномен успеха»? Какова стратегия успеха? Кто или что является его киллером? Надо ли прогибаться под изменчивый мир? Что делать, когда закончились тузы и остались одни шестерки…? Как выбрать свой путь к успеху? Автор в своей неподражаемой манере последовательно разбирает алгоритм успеха и предлагает свой ответ на вопрос: «Как выжить в современной России?»



Психология выживания в современной России слушать на видеосервисе Wink.