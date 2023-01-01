WinkАудиокнигиПсихология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений. Бретт Стинбарджер
Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений. Бретт Стинбарджер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература940 мин12+
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Сюжет
Эта книга о трейдинге и о том, как трейдеры могут определять и нейтрализовать психологические проблемы, мешающие успешной торговле. Ведь познать себя столь же важно, как познать рынок, – утверждает автор. Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь вам идентифицировать свои стереотипы успеха �и неудачи и научиться лучше их контролировать.
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