Психология обмана. Юрий Щербатых (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как отличить ложь от правды? По каким тайным психологическим законам происходит выявление мельчайших признаков обмана? Как мошенники используют слабости людей, чтобы выудить у них деньги? Ответы на эти и многие другие жизненные вопросы вы найдeте в книге Юрия Щербатых.



Психология обмана слушать на видеосервисе Wink.