WinkАудиокнигиПсихология обмана. Юрий Щербатых
Психология обмана. Юрий Щербатых (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология530 мин12+
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Сюжет
Как отличить ложь от правды? По каким тайным психологическим законам происходит выявление мельчайших признаков обмана? Как мошенники используют слабости людей, чтобы выудить у них деньги? Ответы на эти и многие другие жизненные вопросы вы найдeте в книге Юрия Щербатых.
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