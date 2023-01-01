Психология масс и анализ человеческого «Я». Зигмунд Фрейд (книга, 2020) слушать онлайн

«Психология масс и анализ человеческого Я» – один из известнейших трудов Зигмунда Фрейда – считается также одним из парадоксальнейших его произведений. Ведь здесь «отец психоанализа» выступает не как психоаналитик, а скорее как классический психолог, исследующий не столько личностные, сколь�ко социальные аспекты развития внутреннего мира человека и скрытых, глубинных мотивов формирования его мироощущения.



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