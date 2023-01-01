Психология личностных качеств. От «О» до «Я». Юрий Щербатых
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Психология личностных качеств. От «О» до «Я». Юрий Щербатых

Психология личностных качеств. От «О» до «Я». Юрий Щербатых (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология506 мин12+
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Сюжет

Представляем популярную энциклопедию, в которой собраны определения основных психологических качеств личности и примеры их проявления. Человеческие качества и черты характера расположены в алфавитном порядке. Каждая статья энциклопедии включает в себя определение понятия и психологический комментарий, который иллюстрируется примером из жизни знаменитых исторических личностей и выдающихся современников. Эти примеры – «маленькие подробности из жизни больших людей» – любопытные и познавательные истории, из которых складываются психологические портреты. Вы узнаете не только об «О»тваге Александра Македонского, «П»одозрительности Ивана Грозного и «С»кромности Чехова, но и об «О»строумии Бетховена, «С»ентиментальности Гитлера, «Х»улиганстве Грибоедова, «С»ексуальности Зорге, «Э»гоизме Карла Маркса…

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