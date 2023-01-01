Психология личностных качеств. От «А» до «Н». Юрий Щербатых
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Психология личностных качеств. От «А» до «Н». Юрий Щербатых

Психология личностных качеств. От «А» до «Н». Юрий Щербатых (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология504 мин0+
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Сюжет

Представляем популярную энциклопедию, в которой собраны определения основных психологических качеств личности и примеры их проявления. Человеческие качества и черты характера расположены в алфавитном порядке. Каждая статья энциклопедии включает в себя определение понятия и психологический комментарий, который иллюстрируется примером из жизни знаменитых исторических личностей и выдающихся современников. Эти примеры – «маленькие подробности из жизни больших людей» – любопытные и познавательные истории, из которых складываются психологические портреты. Вы узнаете не только о «В»ластности Цезаря, «М»удрости Соломона и «В»олюнтаризме Хрущева, но и о «З»астенчивости Горького, «Н»ерешительности Бальзака, «К»апризности Шаляпина, «И»нфантилизме Тургенева, «К»окетстве Л. Н. Толстого… Энциклопедия выпускается в 2 частях: Часть 1 – от «А» до «Н» Часть 2 – от «О» до «Я»

Психология личностных качеств слушать на видеосервисе Wink.

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