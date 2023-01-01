Психология инвестирования. Как перестать делать глупости со своими деньгами. Карл Ричардс
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Психология инвестирования. Как перестать делать глупости со своими деньгами. Карл Ричардс

Психология инвестирования. Как перестать делать глупости со своими деньгами. Карл Ричардс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература250 мин12+

Сюжет

Если вы хотите стать успешным инвестором, вы должны знать в лицо своих внутренних врагов: сомнение, панику, страх, нетерпение, желание копировать других, жадность, гнев. Не сумев справиться или договориться с ними, вы обязательно проиграете и потеряете деньги. Эмоции заложены в нас природой, но человек отличается от животного тем, что умеет их обуздать. Опытный инвестиционный консультант Карл Ричардс помогает найти ответы на важные вопросы: как не терять самообладания как правильно распределять активы и энергию – где сэкономить, а куда вложить как можно больше. Из этой аудиокниги вы узнаете, как избегать ловушек, поджидающих новичков и профессионалов осознаете, достижима ли желаемая цель сможете улучшить и упростить свои отношения с финансами. Стиль автора снискал ему симпатию сотен тысяч читателей его книг, блога и еженедельной колонки Sketch Guy в The New York Times.

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