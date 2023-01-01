Психология французского народа. Альфред Фуллье (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу изестного французского философа, психолога, социолога профессора Альфреда Жюля Эмиля Фулье – "Психология французского народа. “Человеческая история не может быть сведена к естественной. Показав значение психологических и социологических факторов, а также их преобладание, прогрессирующее вместе с ходом истории, мы приступим к изучению французского характера. Мы будем искать источники его в характере галлов и римском влиянии затем нами будут прослежены разнообразные проявления его в языке, религии, философии, литературе, искусствах. Мы будем проверять наши наблюдения отзывами о Франции иностранцев. Наконец мы выставим на вид два главнейших бича, которые могут при более или менее продолжительном действии оказать разрушительное влияние на национальный темперамент и даже на национальный характер французов, а именно: систематическое бесплодие и алкоголизм. Альфред Фуллье, “Психология французского народа. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



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