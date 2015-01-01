Психология для всех. Как подобрать ключик к любому человеку. Лариса Большакова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человек, владеющий секретами эффективного общения, непременно добьется успеха в любой области. Более того, этот человек станет счастливым! Потому что путь к счастью – это также искусство общения, умения решать конфликтные ситуации, находить радость и ценить то, что умеешь! Большая книга мастера общения Ларисы Большаковой, которую нередко называют «Карнеги XXI века», расскажет о главных законах общения, позволяющих не только легко и свободно контактировать с другими людьми, но и научиться управлять своей жизнью. Эффективные упражнения помогают быстро научиться применять советы психолога в реальной жизни! Будьте успешны и счастливы в общении – будьте успешны и счастливы во всем! © Большакова Л., 2014 © ООО «Издательство АСТ», 2015 © ООО «Аудиокнига», 2015



Психология для всех слушать на видеосервисе Wink.