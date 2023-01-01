Психологические шпаргалки. (книга, 2020) слушать онлайн

"Психологические шпаргалки" – это настоящая «дорожная аптечка» для оказания срочной психологической помощи, «карманный консультант» для решения повседневных вопросов и сложных проблем. Сергей Степанов – профессиональный психолог, автор бестселлеров «Искусство добиваться своего», «Психологические подсказки на каждый день», «Век психологии. Имена и судьбы», «Популярная психологическая энциклопедия». Его книги помогают читателям найти решения многих проблем и добиться успеха как в личной жизни, так и в бизнесе. "Я написал эту книгу для тех, кто хорошо знает свои цели, но хотел бы найти к ним самый правильный путь. Эта книга – путеводитель в лабиринте жизненных задач. А эти задачи легче решать, имея под рукой удобные «шпаргалки», над которыми потрудились психологи со всех концов света. Я лишь сделал эти труды доступными каждому". Сергей Степанов



Психологические шпаргалки слушать на видеосервисе Wink.