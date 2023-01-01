Психологические игры для пар. Анастасия Колендо-Смирнова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

В книге даны психологические игры-техники для укрепления отношений и решения конфликтов в паре. Книга будет полезна людям, которые хотели бы стать ближе с партнером, а также психологам, работающим с отношениями.



Психологические игры для пар слушать на видеос�ервисе Wink.