WinkАудиокнигиПсихологические игры для пар. Анастасия Колендо-Смирнова
Психологические игры для пар. Анастасия Колендо-Смирнова (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Психология32 мин16+
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Сюжет
В книге даны психологические игры-техники для укрепления отношений и решения конфликтов в паре. Книга будет полезна людям, которые хотели бы стать ближе с партнером, а также психологам, работающим с отношениями.
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