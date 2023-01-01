Психологическая игра – методика «Психосоматика». Анастасия Колендо-Смирнова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Перед Вами инструкция к популярной психологической игре «Психосоматика». Она позволяет рассмотреть симптоматику психосоматического расстройства с разных сторон и получить информацию для проведения дальнейшей терапии. Игра может применяться как в индивидуальной работе, так и в групповой. Игра «Психосоматика» признана лучшей психологической игрой 2016 и 2017 годов в журнале ГаМАК. Игру проводят специально обучившиеся психологи в разных странах мира. Прочитав эту книгу Вы узнаете алгоритм проведения игры и сможете понять, как можно работать с данной проблематикой.



Психологическая игра – методика «Психосоматика» слушать на видеосервисе Wink.