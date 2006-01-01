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Псалтирь. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература338 мин12+
Сюжет
Псалом – это тишина души, раздаятель мира. Он смягчает раздражительность души и уцеломудривает невоздержанность. Он утишает мятежные и волнующие помыслы. Псалом – посредник дружбы, единение между далекими и примирение враждующих. Ибо кто может почитать еще врагом того, с кем возносит единый глас к Богу? Посему псалмопение доставляет нам одно из величайших благ – любовь. Святитель Василий Великий © Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006
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