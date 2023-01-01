Псалтирь пророка и царя Давида. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Псалмы Давидовы, или Псалтирь – это одна из книг Библии. Псалмы являются неотъемлемой частью богослужения в храме и молитвенного правила православных христиан. В псалмах ярко выражены многие чувства и переживания человека: покаяние и смирение, сознание своего недостоинства перед величием Б�ожиим, благодарение за Его великие милости, надежда на милосердие Вседержителя и взывание к Нему о помощи. Монашеский хор прекрасно передает эти чувства слушателям. Полное последование чтения Псалтири, состоящей из 20 частей, или кафизм, а также тропари и молитвы, которые поются и читаются между кафизмами. Вы услышите благоговейное и строгое, подчас суровое монашеское пение.



Псалтирь пророка и царя Давида слушать на видеосервисе Wink.