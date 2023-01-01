Прыжки по фантастическим мирам. Дмитрий Королевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Горгона – адская планета, населенная жуткими монстрами, именно с ее открытием началась новая эра человечества. Эра новых достижений и технологий. А причиной всему стал металл, впоследствии названный Горгонием. Металл с поистине невероятными свойствами, коих было множество, и они обнаруживались с каждым днем, в то время как ученые делали все новые и новые сенсационные открытия… Прыжок! И… Ходка вглубь Зоны, к загадочной аномалии «Живое болото», привычное дело для старого сталкера Стерха. Однако в этот раз с ним нет верных друзей. Его спутники молоды и амбициозны, он едва знаком с ними. Ошибка? Да, вот только сезон дождей не долг, а рожденные в это время артефакты нужно успеть собрать и одному ему не справиться. Еще один прыжок! И вас снова закидывает в другой мир. А в этом сборнике их хватает.



Прыжки по фантастическим мирам слушать на видеосервисе Wink.