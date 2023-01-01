WinkАудиокнигиПрядущая. И приведут дороги. Наталья Способина
Прядущая. И приведут дороги. Наталья Способина (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фэнтези, Приключения716 мин16+
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Сюжет
Еще вчера Надя мечтала вернуться в свой мир, а сегодня уже готова отдать жизнь за тех, кто стал ей семьей. Еще вчера все было в новинку и сплошные загадки не давали покоя, а теперь древние свитки указывают на чью-то скорую смерть – и это знание пугает больше, чем неизвестность. Впереди Надю ждет �множество испытаний, и путь из города-заставы Свирь в столицу княжества Каменицу – лишь одно из них.
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