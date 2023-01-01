Пружина для мышеловки. Александра Маринина
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Пружина для мышеловки. Александра Маринина

Пружина для мышеловки. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы1176 мин16+

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О книге

Если выстрелить в прошлое из пистолета, оно ответит тебе из пушки. В точности этого высказывания капитан милиции Игорь Дорошин убедился, приняв участие в расследовании дела маньяка, убивавшего детей в далеких семидесятых. И когда спустя годы Игорь с друзьями взялись за него, оно «выстрелило» новой серией убийств, шантажа, обмана. Они живы – фигуранты той давней истории: и бизнесмен Аргунов, и крупный чиновник Ситников, и бывший милиционер Забелин, и писательница Истомина… Ведь это только кажется, что прошлое далеко. Спираль жизни туго сжимается, чтобы неумолимо распрямиться и воздать каждому по его заслугам…

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Жанр
Детективы
Время
1176 мин / 19:36

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