Процесс. Франц Кафка (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

КАФКА (Kafka) Франц [1883-1924] – австрийский писатель, лауреат Нобелевской премии, «…величайший среди поэтов эксперт по вопросам власти.» /Э. Канетти/. В романе «Процесс» (Кафка работал над ним в 1915-1918 годах и не завершил) действие происходит в Праге, хотя город и не назван. Там по делу Йозефа К., прокуриста крупного банка, ведет следствие некий неофициальный, но всесильный суд: его присутствия почему-то располагаются на чердаках всех домов города…



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