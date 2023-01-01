Противостояние. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одно из лучших произведений «короля ужасов» Стивена Кинга – в новом переводе и без сокращений! Америка превратилась в ад. Из секретной лаборатории вырвался на свободу опаснейший вирус. Умерли сотни тысяч, миллионы ни в чем не повинных людей… Однако и это еще не все. Вступили в игру беспощадны�е и могучие силы. Рвется к власти таинственный темный человек, способный подчинять себе слабые, сомневающиеся души. Кто он? Откуда явился? Что сулит человечеству его победа? Немногие люди, не утратившие еще представления о Добре и Зле, должны понять это, – ведь, не зная врага, его невозможно победить…



Противостояние слушать на видеосервисе Wink.