Противостояние. 16 июня – 4 июля 1990. Том 1. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающий триллер «короля ужасов и мистики». Америка превратилась в ад. Из секретной лаборатории вырвался на свободу опаснейший вирус. Умерли сотни тысяч, миллионы ни в чем не повинных людей… Однако и это еще не все. Вступили в игру беспощадные и могучие силы. Рвется к власти таинственный темный человек, способный подчинять себе слабые, сомневающиеся души. Кто он? Откуда явился? Что сулит человечеству его победа? Немногие люди, не утратившие еще представления о Добре и Зле, должны понять это, – ведь, не зная врага, его невозможно победить…© Stephen King, 1978, 1990 © Перевод. В. Вебер, 2012 ©



Противостояние слушать на видеосервисе Wink.