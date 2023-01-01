Просвещение сегодня: в защиту разума, науки, гуманизма и прогресса. Стивен Пинкер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если взглянуть на заголовки СМИ в XXI веке, покажется, что мир погружается в хаос и иррациональную враждебность. Однако Стивен Пинкер в книге «Просвещение сегодня» показывает, что это иллюзия, симптом исторической амнезии. Если следить за трендами, а не заголовками, окажется, что мы стали жить дольше, здоровее, счастливее. Не только на западе, но и во всем мире. Чтобы справиться с проблемами, не нужно возвращаться в идеальное прошлое. Лучше использовать разум и способность к сочувствию для решения тех трудностей, которые неизбежно возникают сегодня. У нас нет иного мира, поэтому вопреки хору фаталистов и ретроградов мы должны менять его к лучшему. Автор подкрепляет свои идеи фактами и учит избегать радикализации, которая превращает любой обмен мнениями в бессмысленную битву.



Просвещение сегодня: в защиту разума, науки, гуманизма и прогресса слушать на видеосервисе Wink.