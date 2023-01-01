WinkАудиокнигиПростые волшебные вещи. Макс Фрай
Простые волшебные вещи. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези632 мин12+
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Сюжет
Простые волшебные вещи – это такая разновидность магических артефактов. Сделанные вдали от Сердца Мира как простые талисманы, пригодные скорее для спокойствия своего владельца, чем для дела, попадая в Ехо, они внезапно обретают большую силу и удивительные, часто непредсказуемые свойства. Иногда сэр Макс чувствует себя такой же «простой волшебной вещью», от которой никогда не знаешь, чего ожидать. И никто не знает, вот в чeм штука. Состав сборника: • Тень Гугимагона • Простые волшебные вещи
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