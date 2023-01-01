Пространство для любви и счастья. Как превратить дом в источник радости, покоя и гармонии. Анатолий Некрасов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Психолог и философ, автор более 40 книг, Анатолий Некрасов собрал в этой аудиокниге современные знания, которые помогут сделать ваш дом живым, наполнить его светом и энергией! Как создать дом, в котором люди не будут знать ссор, конфликтов, бедности? Как сделать дом источником энергии? Есть ли для этого особые техники, которые будут доступны всем, независимо от возраста и материального положения? Дом, квартира, пространство вокруг вас обладает огромной животворной энергией, оно способно наделять здоровьем, продлевать молодость, создавать атмосферу гармонии, благополучия, любви – если знать, как пробудить энергию дома и направить ее на помощь нам. Но неправильно организованное пространство дома может отнимать силы, в буквальном смысле мешать жить. Вы найдете здесь советы по самым разным аспектам – от отношений в большой семье до точных расчетов идеального дома – и узнаете о роли воды, животных и различных материалов в создании Живого Дома. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



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