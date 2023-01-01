Прости, но ты полюбил психопатку. Мария Круз,Майкл Мар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мария Круз – известная российская писательница, жена и соавтор знаменитого писателя-фантаста Андрея Круза. Майкл Мар – американский писатель, ставшим соавтором Марии в ряде еe российских литературных проектов. Эту книгу, написанную на стыке жанров мелодрамы и психологического триллера, можно смело назвать романом-провокацией. Главная героиня Ким – хозяйка цветочного магазина в Чикаго. И никто не знает, что в прошлом этой молодой особы, внешне добропорядочной горожанки, осталось событие, которое навсегда еe изменило, сделав убийцей. Убивать становится еe страстью, и делает она это расчeтливо и жестоко. Скрывать следы преступлений девушке помогает некто по имени Мерфи. Человек ли он? Пока жертвами Ким становятся только плохие люди – по крайней мере, таковыми считает их она сама, обвинитель, судья и палач в одном лице. Но кто дал ей право решать, кому позволяется жить, а кому следует умереть?.. Друзья цветочницы, разумеется, даже не подозревают о тeмной стороне еe существования. И вот в жизни Ким появляется мужчина, который, кажется, создан специально для неe. Реально ли счастье для психопатки? Сможет ли она остановиться? Ответы – в аудиокниге, и не факт, что они всех устроят…



Прости, но ты полюбил психопатку слушать на видеосервисе Wink.