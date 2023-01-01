Простая душа. Гюстав Флобер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига «Простая душа» – произведение классика французской литературы, одного из крупнейших европейских писателей XIX века Гюстава Флобера (1821–1880). Эту маленькую повесть автор знаменитых романов «Госпожа Бовари» и «Воспитание чувств» создал в конце жизни, в 1877 году. Именно в «Простой душе» наиболее отчeтливо проявляется своеобразие флоберовской прозы: используя предельно лаконичные изобразительные средства, стремясь к точности языка и стиля, писатель добивается проникновения в самые глубины человеческого существования. Перед вами печальная история безграмотной невежественной крестьянки Фелисите – женщины бесконечно обаятельной в своей душевной простоте и наивности. Всю жизнь Фелисите, несмотря на бесконечные невзгоды и несчастья, продолжала любить, отдавать свою любовь другим… Всю жизнь, трагическую в своей нелепости, испытывала потребность обратить на кого-то свою заботу и нежность…



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