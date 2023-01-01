Проснувшийся. Антон Демченко (книга, 2020) слушать онлайн

Дезертир из Корпус Сервус может рассчитывать лишь на долгую и мучительную смерть. Так говорят. Но не всe, что говорят люди, сбывается. И Ким Дрeм, желторотый оператор разведывательного модуля, лучшее тому доказательство. Он сумел уйти из Корпуса и может не бояться его гнева. От возможных охотников его теперь отделяет целых шесть столетий, но, вырвавшись из-под тяжeлой руки Корпуса, мечтая о свободе и полeтах в Пустоте, Ким оказался невообразимо далeк от исполнения своей мечты. Да, Корпус давно уничтожен, звeздные карты перекроены, и нет тех государств, из-за которых и ради которых он пошeл на дезертирство. Но от этого не легче. Планета, на которой оказался ормдезертир, покрыта шрамами отгремевшей двадцать лет назад войны, забыта и заброшена, а оставшиеся в живых аборигены живут по принципу: «убей, или умри». Связи с внешним миром нет… или почти нет. Технологии в загоне, а за найденного в руинах бытового дроида можно легко схлопотать пулю от «коллег»-искателей. Но есть мечта, а значит, Ким выживет и вырвется из этой банки с пауками. Так или иначе…



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