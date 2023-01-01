Прошлое регистратора ЗАГСа. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В это трудно поверить, но были времена, когда прижимистый и расчетливый Ипполит Матвеевич Воробьянинов, уездный предводитель дворянства, слыл известным мотом и бонвиваном. Едва окончив гимназию, он ознаменовал начало самостоятельной жизни кутежом с пьяной стрельбой по голубям. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. Он переустроил родительский особняк в Старгороде на свой лад, завел камердинера с баками, трех лакеев, повара-француза и большой штат кухонной прислуги и зажил на широкую ногу. И кто бы мог подумать, что спустя каких-то четырнадцать лет, достаточно молодой и еще крепкий Ипполит Матвеевич вернется в Старгород тайно, уже совсем другим человеком, и будет искать клад своей тещи, запрятанный ею в стул, на котором ему так удобно сиделось в недалеком прошлом. Также не пропустите аудиокниги И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», «Тоня», «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска», «Колумб причаливает к берегу», «Светлая личность», «Источник веселья».



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