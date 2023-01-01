Прощаю – отпускаю. Анастасия Туманова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Они горячо влюблены в Устинью – ссыльный дворянин Михаил Иверзнев и уважаемый всеми крестьянин Антип Силин… А она не на жизнь, а на смерть любит своего непутевого Ефима, с которым обвенчалась по дороге в Сибирь. Нет ему покоя: то, сгорая от ревности к жене, он изменяет ей с гулящей Жанеткой, а т�о и вовсе ударяется в бега, и Устинье приходится умолять суровое начальство не объявлять его в розыск…



Прощаю – отпускаю слушать на видеосервисе Wink.