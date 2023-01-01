Прощай, лишний вес! Андрей Ракицкий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эффективные рекомендации, которые помогут взять под контроль свою психику, а значит – свое тело и сою жизнь. Скорее всего, вы уже перепробовали множество диет в попытках обрести стройную фигуру. Возможно, даже худели, но вновь набирали вес. Чтобы привести тело в желаемую форму, одних диет недостаточно, важно разобраться с психологическими причинами набора веса! Андрей Ракицкий – известный гипнотерапевт – собрал для вас готовые инструменты и решения, которые помогут вам взять под контроль свою психику, а значит – свое тело и свою жизнь. С этой аудиокнигой вы: • научитесь управлять голодом и насыщением • запустите в организме механизмы саморегуляции и самовосстановления • наконец-то начнете себе нравиться • избавитесь от стресса и овладеете техниками полноценного расслабления • перестанете «заедать» проблемы и пытаться «подсластить» настроение



Прощай, лишний вес! Андрей Ракицкий слушать на видеосервисе Wink.