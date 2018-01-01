Прорыв в Эрафию. Михаил Атаманов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Михаил Атаманов – популярный российский писатель-фантаст, работающий в разных жанрах. Читатели и слушатели с нетерпением ждут выхода его новых книг, предвкушая захватывающие сюжеты. «Прорыв в Эрафию – первая книга цикла „Серый ворон“, написанного в жанре „попаданчества“. В издательстве «АСТ» книга вышла под названием «Прорыв в Пангею», аудиоверсия создана по авторской версии текста и под авторским названием. На Земле существует портал в иные миры. Трое близких друзей: Серeга Воронин (Ворон), Петька Калинин (Пузырь) и Ленка Звонарeва (Фея) – находят этот портал и попадают в магический мир. В нeм люди живут бок о бок с эльфами и минотаврами, в нeм существуют и тайные культы, и рыцарские ордена, а магия в нeм – доходное и уважаемое занятие. Земляне быстро находят себе место под солнцем волшебного средневековья – во многом благодаря знаниям и навыкам, которые успели получить на Земле. Пузырь становится стражником (с перспективой быть посвящeнным в рыцари), Фея поступает в Академию Магии, а Ворон… Ворон оказывается в Школе Воров. Влившись в новую реальность, герои слишком поздно понимают, что она вовсе не виртуальна, что им угрожает реальная опасность. Окружeнные нелюдью и демонопоклонниками, преследуемые могущественным тайным орденом, они всe же должны исполнить свою миссию. Удастся ли героям осуществить задуманное? Ответ ищите в аудиокниге. Исполнитель и звукорежиссeр Игорь Ломакин Музыка Вячеслава Тупиченко Автор обложки – Сергей Колесников © Михаил Атаманов ©



Прорыв в Эрафию слушать на видеосервисе Wink.