Пророчество о пчелах. Бернар Вербер (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Новая книга от автора культовых романов «Танатонавты» и «Империя ангелов». Рене Толедано – профессор истории в Сорбонне. А еще он практикует регрессивный гипноз, который позволяет возвращаться в прошлые жизни. Но однажды Рене решает совершить путешествие не в прошлое, а в будущее, и с ужасом обнаруживает, что это будущее ужасно: в 2047-м на земле окончательно исчезли пчелы, и вымирание одного биологического вида повлекло за собой голод, хаос, и в конце концов разразилась третья мировая война. К счастью, Рене узнает, что существует «Пророчество о пчелах», написанное в Иерусалиме в 1099 году тамплиером Сальвеном де Бьенном. В этом тексте рассказано, как спасти будущее. Однако, чтобы найти этот бесценный манускрипт, Рене придется вернуться в прошлое, пересечь эпохи и континенты, преодолеть на пути множество испытаний. Он готов на это опасное приключение, ведь на кону – судьба человечества.





Пророчество о пчелах слушать на видеосервисе Wink.