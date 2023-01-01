Пропавшая принцесса. Ольга Пашнина (книга, 2020) слушать онлайн

Дейна – адептка провинциальной магической академии, дочь портных, привыкшая всего добиваться сама. А когда-то у нее была совсем другая жизнь: вместо комнаты в общежитии – королевский дворец, вместо лекций и практик – балы и приемы, вместо романа с преподавателем – предстоящий династический брак. Так бы и случилось, если бы человек, воспитавший принцессу, тот, кому она бесконечно доверяла, не предал ее, а боги не обрекли на смерть. И она бежала. В никуда. Без надежд и планов. Однако судьба не оставляет выбора. Пришло время принцессе Дейнатаре вернуться. Ради того, чтобы обрести себя, перевернуть весь мир, найти истинную любовь и раскрыть тайны, о которых она еще знает. Тайны из прошлого.



Пропавшая принцесса слушать на видеосервисе Wink.