Пропавшая. Мэри Кубица (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES. ПРОДАНО БОЛЕЕ 1 000 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ! Этот умный и пугающий триллер поднимает семейные тайны на совершенно новый уровень. Шелби Тибоу – первая, кто пропал без вести в этом маленьком американском городке. Вскоре исчезают Мередит и ее шестилетняя дочь Дилайла. И тоже совсем рядом с местом, где Шелби видели в последний раз. После долгих поисков полиция находит их мертвые тела. У Шелби проломлена голова, у Мередит ножевое ранение в живот, причем все выглядит так, словно она сама себя убила. Не нашли только Дилайлу – девочка бесследно исчезла. Расследование дало больше вопросов, чем ответов, и в конце концов дело закрыли. А спустя одиннадцать лет Дилайла неожиданно возвращается. Все хотят знать, что с ней случилось, но никто не готов к тому, что она…

«Захватывает с самого начала».– Daily Mail «Дерзко выстроенный, эмоционально опустошающий психологический триллер».– Publishers Weekly «Невозможно предвидеть, что именно произойдет. Кубица выводит читателей на совершенно новый уровень обмана и иронии».– Library Journal «Сложная, атмосферная, захватывающая история. Вдумчивый взгляд на то, как даже самые безобидные секреты между счастливыми парами и любимыми друзьями иногда могут так неожиданно и ужасающе обернуться».– Кимберли Маккрайт, автор бестселлера «Хороший брак»



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