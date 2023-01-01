Промах гражданина Лошакова. Юрий Коваль (книга, 1989) слушать онлайн

Юрий Иосифович Коваль – один из самых любимых детских писателей второй половины XX века у нас в стране, сценарист мультфильмов и детских фильмов, художник, автор и исполнитель собственных песен. Пожалуй, самая известная книга Ю. Коваля – юмористическая детективная трилогия о приключениях Васи Куролесова, который помогает милиционерам из города Карманова. Сыщиков ждут весeлые, а порой даже опасные расследования, погони, перестрелки, поиски преступников и схватки с бандитами… В третьей части трилогии Вася Куролесов и его верный пeс Матрос помогают капитану Болдыреву и старшине Тараканову задержать бандитов с большой дороги, ограбивших гражданина Лошакова. А ещe у Васи пробуждается любовь к солeным огурцам и девушке Шуре…



Промах гражданина Лошакова слушать на видеосервисе Wink.