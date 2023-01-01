WinkАудиокнигиПрокрастинация. Таня ван Эссен,Хенри Шувенбург
Прокрастинация. Таня ван Эссен,Хенри Шувенбург (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология147 мин12+
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Сюжет
Такое случается почти со всеми: мы откладываем выполнение неприятных дел и в итоге живем от дедлайна к дедлайну. Почему так сложно противостоять прокрастинации и вовремя включаться в работу? Эта аудиокнига отвечает на многие вопросы: – отчего нам так хочется прокрастинировать и почему это свойственно всем людям – почему прокрастинация – это не лень – каковы симптомы прокрастинации, как выявить их у себя… – Но главное – как с этим бороться. С помощью простых коротких тестов и упражнений вы научитесь лучше распределять свое время, создавать позитивный рабочий настрой и сохранять мотивацию для выполнения трудных проектов и неприятных дел, которые так и тянет отложить в долгий ящик.
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