Проклятый горн. Алексей Пехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Проклятый горн» – четвeртый, завершающий том цикла «Страж» Алексея Пехова. Горячий ветер стремительно рвется с юга, прогоняя суровую зиму и принося на крыльях черную смерть. Загадочный темный кузнец разжег в своем горне пламя Судного дня, зловещие тени собираются в школе стражей, и не за горами время могил. Людвиг, Гертруда, Проповедник и Пугало оказались на перекрестке эпох, и путь, который они вынуждены выбрать, ведет их к гибели.



Проклятый горн слушать на видеосервисе Wink.