Проклятое княжество. Георгий Смородинский
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Проклятое княжество. Георгий Смородинский

Проклятое княжество. Георгий Смородинский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика822 мин16+

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О книге

Бессмертный странник в огромном чужом мире… Закрытый план виртуальной игры, в котором ты оказался не по своей воле. Ты лишился всего. Нет ни друзей, ни нормальной экипировки. Остались только воля и ненависть. Они-то и ведут тебя к цели. А там впереди, где-то далеко на юге, лежит проклятое княжество Крейд…

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Жанр
Фантастика
Время
822 мин / 13:42

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