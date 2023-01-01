Проклятое княжество. Георгий Смородинский (книга, 2020) слушать онлайн

Бессмертный странник в огромном чужом мире… Закрытый план виртуальной игры, в котором ты оказался не по своей воле. Ты лишился всего. Нет ни друзей, ни нормальной экипировки. Остались только воля и ненависть. Они-то и ведут тебя к цели. А там впереди, где-то далеко на юге, лежит проклятое княжество �Крейд…



Проклятое княжество слушать на видеосервисе Wink.