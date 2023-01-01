Проклятие пустыни. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Таинственные события разворачиваются в степи рядом с юртой аксакала, которого считают колдуном. Современные преступления оказываются связанными с древней легендой о белогорбой верблюдице Шихе. Где грань между мистикой и реальностью? Хватит ли у обычного студента смелости, чтобы дойти до ис�тины. Это второй роман серии «Опасные тайны Тихона Заколова».



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