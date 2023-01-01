Происшествие в городе Т. Лев Брусилов
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Происшествие в городе Т. Лев Брусилов

Происшествие в городе Т. Лев Брусилов (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Детективы659 мин16+
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Сюжет

Первая книга цикла «Губернский детективъ». На губернатора совершено покушение в его собственной карете. Орудие преступления вызывает у полиции лишь улыбку, ведь это – обычная серебряная ложка, и нападавший просто душевнобольной. Но вскоре начальник сыскной полиции барон фон Шпинне начинает понимать, что губернатору грозит серьезная опасность. Это дело станет первым в череде загадочных происшествий в городе Т.

Происшествие в городе Т слушать на видеосервисе Wink.

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