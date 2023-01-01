WinkАудиокнигиПроисшествие в городе Т. Лев Брусилов
Происшествие в городе Т. Лев Брусилов (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Детективы659 мин16+
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Сюжет
Первая книга цикла «Губернский детективъ». На губернатора совершено покушение в его собственной карете. Орудие преступления вызывает у полиции лишь улыбку, ведь это – обычная серебряная ложка, и нападавший просто душевнобольной. Но вскоре начальник сыскной полиции барон фон Шпинне начинае�т понимать, что губернатору грозит серьезная опасность. Это дело станет первым в череде загадочных происшествий в городе Т.
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