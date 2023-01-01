Происхождение Вселенной и Земли. Эволюция жизни. Николай Дроздов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.» Рано или поздно мы все задаемся вопросом, откуда произошла Наша Вселенная и жизнь в ней – кто-то задумывается вскользь, кто-то серьезно прорабатывает тему. И каждый приходит к своим выводам. Причем на разных этапах жизни и в различных обстоятельствах эти выводы порой могут быть противоречивыми. Своими мыслями на эту тему с Вами поделится человек, который в представлении не нуждается, тот, на чьих передачах выросло не одно поколение россиян, главный добрый волшебник и маг фауны российского телевидения – Николай Николаевич Дроздов. И на этот раз доктор биологических наук, профессор биогеографии в МГУ им. М.В. Ломоносова Дроздов расскажет о том, о чем редко упоминает в своих передачах о животных. Хотя фауну мы тоже затронем, не переживайте. Все знают, что Наша Вселенная возникла 15 млрд. лет назад, но кто ее создал и как она развивалась дальше? Возможно ли увязать божественное начало и научный подход, когда мы говорим о зарождении жизни и появлении Земли? Какой конкретики не хватает теории Дарвина и смогли бы ему помочь современные генетики? Все эти вопросы, а также различные теории происхождения Нашей Вселенной находят отражение в современной поп-культуре – мифологическая космология лежит в основе многих нашумевших фильмов-эпосов, «Теория большого взрыва» стала популярна благодаря одноименному сериалу о жизни молодых американских ученых. Так что… в стороне оставаться ни в коем случае нельзя! А Николай Николаевич Дроздов поможет Вам разобраться в этом непростом вопросе.



Происхождение Вселенной и Земли слушать на видеосервисе Wink.