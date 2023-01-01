Происхождение видов путем естественного отбора. Чарльз Дарвин
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Происхождение видов путем естественного отбора. Чарльз Дарвин

Происхождение видов путем естественного отбора. Чарльз Дарвин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература1498 мин12+
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Сюжет

«Происхождение видов»» – основополагающий труд английского натуралиста и путешественника Чарлза Дарвина. Одним из первых он выдвинул идею об эволюции видов и обосновал ее, главным же механизмом эволюции он признал естественный отбор. В 1859 году в «Происхождении видов» он подробно изложил всю суть своей теории и доказательства, на которых он ее построил. Книга вызвала большой интерес, так как была понятна широкому кругу читателей и развенчивала теории о происхождении и эволюции жизни на Земле, господствовавшие в течение долгих тысячелетий. В наши дни идеи Дарвина не утратили своей ценности и по-прежнему являются фундаментальными для современной теории эволюции.

Происхождение видов путем естественного отбора слушать на видеосервисе Wink.

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