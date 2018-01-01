Происхождение видов. Чарльз Дарвин (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Происхождение видов» – одну из главнейших теорий изложенных знаменитым английским натуралистом и путешественником Чарльзом Робертом Дарвином, одним из первых пришедших к выводу и обосновавший идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков. «Происхождение видов» – научная работа впервые опубликована 24 ноября 1859 года, и до сих пор считается основой эволюционной биологии. Книга Дарвина представила научную теорию, согласно которой популяция эволюционирует на протяжении поколений в процессе естественного отбора. Он представил множество доказательств того, что разнообразие жизни возникло из общего предка через ветвящийся паттерн эволюции. Дарвин включил доказательства, которые он собрал в экспедиции в 1830-х годах на корабле ее величества «Бигль», и свои последующие результаты исследований, соответствующие экспериментам. Книга переведена практически на все языки мира, а ее общий тираж исчисляется десятками миллионов экземпляров. Книга предназначалась для широкого круга читателей и вызвала широкий интерес после еe публикации. Поскольку Дарвин был выдающимся учeным, его выводы были восприняты всерьез, а доказательства, которые он представил, вызывают и по сей день научные, философские и религиозные дискуссии. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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