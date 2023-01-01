Проигравший выбирает смерть. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тихону Заколову и его девушке не повезло с попутчиками в поезде. И жизнь летит под откос! Обвинение в убийстве кассира и двух милиционеров, поединки на движущемся составе, захват товарного поезда, ограбление банка, дуэль на территории зловещего Гиптильника – это лишь малая часть испытаний, ко�торые предстоят Заколову. Коварный враг ведет смертельную игру, где в случае проигрыша, можно выбрать только свою смерть. Это третий роман серии «Опасные тайны Тихона Заколова».



Проигравший выбирает смерть слушать на видеосервисе Wink.