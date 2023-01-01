Профессиональный оборотень. Андрей Белянин,Галина Черная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Совершенно невероятная история приключилась одним холодным январским вечером с юной жительницей российского городка N Алиной Сафиной. Так бы и текла ее жизнь привычным чередом: институт, дом, родители, молодежные тусовки, если бы она умудрилась вовремя свернуть с той злополучной улочки, где и напал на нее кровожадный монстр. Пах! Пах! Меткий выстрел! Мерзкое чудовище убито, и, казалось бы, героиня спасена. Но вся беда в том, что монстр успел поцарапать девушку и теперь ей грозит постепенное обращение в Зверя. На какие только жертвы не пойдет хорошенькая девушка, чтобы сохранить свежесть и красоту юного личика. Вот и Алина, не раздумывая, принимает предложение своих необычных избавителей: сероглазого командора и… говорящего кота. И теперь она полноправный член бесстрашного спецотряда из Будущего, в погоне за монстрами весело кочующего по временным параллелям.



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