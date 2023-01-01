Проект «Валькирия». Серия 1. Ерофей Трофимов (книга, 2024) слушать онлайн

Начало нового шестисерийного цикла «Проект Валькирия» Ерофея Трофимова! От автора серий-бестселлеров «Шатун» и «Сотня. Казачий крест». К чему приведёт история, начавшаяся на транспортном переходе в глубоком космосе? Секретные эксперименты, опасные приключения на далеких планетах и поиск свободы – слушателей ждет захватывающая история в лучших традициях жанра космической фантастики! Выход новых серий – каждый четверг. Михаил Лесов, бывший сержант армии Российской империи, наемник, а теперь просто бродяга и искатель приключений, оказавшись на транспортном переходе в глубоком космосе, попал в переделку. На его глазах две юные девушки буквально растерзали отделение охраны узла голыми руками, и теперь наемнику с позывным «Леший» грозит серьезная опасность. Ведь он единственный живой свидетель, а, как известно, свидетели долго не живут…



Проект «Валькирия» слушать на видеосервисе Wink.