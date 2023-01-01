Проект «Работяга». Алексей Осадчук (книга, 2020) слушать онлайн

"Зазеркалье" – фантастический роман Алексея Осадчука,книга 1 цикл «Зазеркалье» жанр боевое фэнтези, LitRPG. Виртуальный мир «Зазеркалья» ждет вас!!! Воплотите в жизнь потаенные желания в мире меча и магии! Станьте великим магом или легендарным воином! Постройте свой замок, приручите дракона, завоюйте королевство!!! "Зазеркалье" – это шанс для отчаявшихся, разочаровавшихся, одиноких и закомплексованных!» Олегу не суждено стать могущественным магом или доблестным воином… У него никогда не будет собственного замка… Он вряд ли сумеет приручить дракона… И уж тем более у него не получится завоевать королевство… Его удел – тяжелая работа в глубоких шахтах необъятного виртуального мира «Зазеркалья». Его цель – новое сердце для шестилетней дочери Кристины, которой платная медицина вынесла приговор… Времени у Олега осталось мало… Успеет ли?



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